12 февраля 2026 в 18:55

Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Новому правительству Нидерландов не следует вмешиваться в дела Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, нидерландские политики могут курить и признавать сколько угодно полов, но не должны угрожать Братиславе за ее суверенный выбор.

Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Мы так в Словакии не делаем. Курите <...> признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение — это переход красной линии, — сказал Фицо.

Фицо считает, что такая политика угрожает будущему Евросоюза. Отмена права вето и диктат крупных стран в отношении малых приведут к гибели ЕС, добавил он.

В октябре 2025 года сообщалось, что Нидерланды рассматривают санкции против Словакии. Повод — поправки в конституцию, закрепляющие только два пола: мужской и женский.

Ранее Фицо поручил главе МИД республики Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Глава правительства подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.

