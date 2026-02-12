Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:48

Топ-рецепт судака в духовке: сметанная нотка и сырная шапка

Топ-рецепт судака в духовке: сметанная нотка и сырная шапка Топ-рецепт судака в духовке: сметанная нотка и сырная шапка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любите рыбу, но не хотите стоять у плиты? Судак в духовке спасет ситуацию — минимум усилий, максимум удовольствия от еды. Этот рецепт станет вашим фаворитом на каждый день!

Подготовьте 800 г филе судака: промойте, обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью, молотым перцем, добавьте щепотку паприки для цвета. Смажьте сметаной — 100 г хватит, чтобы рыба осталась сочной. На дно противня выложите слой нарезанного кольцами репчатого лука и тертой моркови — по 2 шт. Сверху разместите филе, полейте соком половины лимона и посыпьте тертым сыром (50 г). Накройте пергаментом или фольгой, запекайте при 190 градусах 20 минут. Затем уберите покрытие и подержите еще 8-10 минут до золотистой корочки. Аромат разнесется по всему дому!

Судак в духовке готов — подавайте с салатом из свежих овощей. Низкокалорийно (всего 150 ккал на 100 г), полезно для фигуры и сердца. Готовьте с радостью и ешьте на здоровье!

Ранее мы поделились простым рецептом салата с копченой курицей.

Читайте также
Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине
Семья и жизнь
Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине
Шоколадный манник на кефире: легко и быстро
Семья и жизнь
Шоколадный манник на кефире: легко и быстро
Просто смазываю этот карамельный бисквит сметаной — и ничего больше не надо: шикарный пирог из простых продуктов
Общество
Просто смазываю этот карамельный бисквит сметаной — и ничего больше не надо: шикарный пирог из простых продуктов
Готовить 10 минут, выглядит как в кофейне: «Птичье молоко» на сметане — шикарный вкус дома
Общество
Готовить 10 минут, выглядит как в кофейне: «Птичье молоко» на сметане — шикарный вкус дома
Ретрозакуска, которая не устареет, — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Общество
Ретрозакуска, которая не устареет, — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
рецепты
простые рецепты
рыба
сметана
сыры
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек»
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.