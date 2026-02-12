Топ-рецепт судака в духовке: сметанная нотка и сырная шапка

Любите рыбу, но не хотите стоять у плиты? Судак в духовке спасет ситуацию — минимум усилий, максимум удовольствия от еды. Этот рецепт станет вашим фаворитом на каждый день!

Подготовьте 800 г филе судака: промойте, обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью, молотым перцем, добавьте щепотку паприки для цвета. Смажьте сметаной — 100 г хватит, чтобы рыба осталась сочной. На дно противня выложите слой нарезанного кольцами репчатого лука и тертой моркови — по 2 шт. Сверху разместите филе, полейте соком половины лимона и посыпьте тертым сыром (50 г). Накройте пергаментом или фольгой, запекайте при 190 градусах 20 минут. Затем уберите покрытие и подержите еще 8-10 минут до золотистой корочки. Аромат разнесется по всему дому!

Судак в духовке готов — подавайте с салатом из свежих овощей. Низкокалорийно (всего 150 ккал на 100 г), полезно для фигуры и сердца. Готовьте с радостью и ешьте на здоровье!

