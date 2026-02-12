Волшебный судак в духовке на вечер: секретный рецепт

Устали от сложных рецептов? Судак в духовке — легкий вариант для занятых, который всегда выходит удачным. Собрать ингредиенты проще простого, а результат — ресторанный уровень!

Купите 1,2 кг целого судака, разделайте: удалите жабры, чешую, внутренности, ополосните. Натрите снаружи и внутри смесью соли, перца и сушеного тимьяна. В брюшко вставьте веточку розмарина, дольки чеснока (3 зубчика) и лимон. Смажьте растительным маслом, обваляйте в смеси панировочных сухарей с зеленью (2 ст. ложки). Добавьте вокруг ломтики цукини и томатов (возьмите по 2 шт. того и другого). Включите духовую печь греться до 200 градусов, поставьте форму на среднее отделение на 30 минут под фольгой. Снимите фольгу за 5 минут до конца запекания для румяности. Проверьте готовность вилкой — мясо должно легко отделяться.

Такой судак в духовке — звезда стола с рисом или овощами. Полезный ужин с витаминами и минимум жира порадует всех. Попробуйте, и рыба войдет в ваш рацион навсегда!

