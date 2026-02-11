Зимняя Олимпиада — 2026
Простой рецепт с характером: рыба с острой овощной начинкой

Судак в духовке в фольге с морковью по-корейски — вкусно и ярко Судак в духовке в фольге с морковью по-корейски — вкусно и ярко Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Судак в духовке получается особенно нежным, если запечь его в фольге с ароматной начинкой. Корейская морковь (250 г) добавляет пикантность и легкую остроту, а соки овощей делают рыбу сочной без лишнего масла. Такой судак в духовке подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Рыбу (800 г) очистите, промойте и обсушите. Сделайте неглубокие надрезы на тушке, натрите соевым соусом (1 ст. л.), перцем (по вкусу) и чесноком (2 зубчика). В брюшко и на спинку выложите морковь по-корейски, кольца лука (1 шт.) и дольки лимона (3–4 дольки). Сбрызните маслом (растительное — 1 ч. л.), плотно заверните в фольгу и запекайте при 180 °C около 30–35 минут. За 5 минут до готовности можно раскрыть фольгу, чтобы появилась легкая румяная корочка.

Такое сочетание дает яркий вкус без сложных маринадов, а сама рыба остается нежной и сочной. Легкое, ароматное и необычное блюдо, которое легко станет вашим фирменным рецептом.

  • Калорийность на 100 г: 105 ккал.

  • БЖУ: 14,2/3,8/3,5.

