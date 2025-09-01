Кабачки с курочкой на шпажках! Вкусное и полезное блюдо в духовке

Кабачки с курочкой на шпажках! Вкусное и полезное блюдо в духовке! Оно идеально подходит для тех, кто следит за здоровьем! Сочетание нежного куриного филе, сочных овощей и расплавленного сыра делает его не только полезным, но и очень вкусным!

Ингредиенты

Кабачки молодые — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Лук — 3 шт.

Куриное филе — 1 шт. (около 300 г)

Сыр твердый — 100 г

Соевый соус — 2 ст. л. (по желанию)

Горчица — 1 ч. л. (по показаниям)

Паприка — 1 ч. л.

Соль по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, солим, добавляем паприку и соевый соус, перемешиваем и оставляем мариноваться на 15–20 минут. Помидоры и лук нарезаем кружочками, не солим. Кабачки режем кружочками, слегка солим и сбрызгиваем соевым соусом, аккуратно перемешиваем. На шпажки накалываем ингредиенты слоями, заворачиваем в фольгу в виде конфеты и отправляем в разогретую до 180 °C духовку. Запекаем около 50–60 минут на среднем огне. За 10 минут до готовности раскрываем фольгу, чтобы овощи подрумянились, затем посыпаем тертым сыром и оставляем в духовке еще на 1–2 минуты, пока сыр не расплавится. Подаем горячим, прямо в фольге или аккуратно выкладывая на тарелки.

