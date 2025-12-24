Салат «Подсолнух» с курицей — моя замена оливье и «шубе» на новогоднем столе: простой рецепт эффектного блюда

Этот салат — не просто блюдо, а настоящее съедобное произведение искусства. Сочетание нежной курицы, пикантных соленых огурцов и сливочных яиц создает богатый вкус, а эффектная подача в виде солнечного цветка с лепестками из чипсов делает его звездой любого праздничного стола.

300 г куриного филе отвариваю в подсоленной воде, остужаю и нарезаю мелкими кубиками. 3-4 соленых огурца также мелко нарезаю кубиками. 4 яйца отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и разделяю белки и желтки. Белки натираю на средней терке, желтки — на мелкой. На большое плоское блюдо выкладываю первый слой — куриное филе, слегка солю и смазываю майонезом. Вторым слоем распределяю соленые огурцы, также промазываю майонезом. Третий слой — натертые яичные белки, их тоже покрываю тонкой сеточкой майонеза. Верхним, финальным слоем равномерно распределяю натертые желтки, формируя ровное желтое поле. В центре салата плотно друг к другу выкладываю маслины без косточек, формируя круглую серединку подсолнуха. По всему краю салата плотно вставляю крупные картофельные чипсы острым концом вниз, чтобы они стояли вертикально, имитируя лепестки. Даю салату хорошо пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

