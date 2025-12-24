Новый год-2026
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве

Собянин: в Москве не хватает 500 тыс. работников

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дефицит трудовых ресурсов в Москве достиг 500 тыс. человек и продолжит увеличиваться, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ключевой причиной остается сложная демографическая ситуация.

Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силы, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем, эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим, — сказал мэр столицы.

Ранее директор по развитию «ПЭК: SERVICE» Ярослав Воскобойник в беседе с NEWS.ru заявил, что в России наблюдается рост дефицита сборщиков и монтажников на 41%. По его словам, одной из главных причин сложившейся проблемы является массовый отток иностранных специалистов.

До этого появилась информация, что наибольший дефицит кадров отмечается в медицинской сфере (90%), строительстве (83%), продажах и услугах (по 80%), а также в логистике (79%). В IT-отрасли о нехватке специалистов сообщили 78% фирм, в финансовом секторе — 76%.

