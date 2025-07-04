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04 июля 2025 в 18:44

Стало известно, когда в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Депутат Бессараб: Россия может перейти на четырехдневку после победы в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут рассмотреть вопрос о введении четырехдневной рабочей недели после победы в специальной военной операции, заявила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, переход на сокращенный режим работы увеличит себестоимость продукции, а сейчас это недопустимо.

Думаю, что переход на четырехдневку возможен, но не в ближайшее время. Сейчас у нас идет интенсивное наращивание производства. Многие наши заводы работают в трехсменном режиме. Мы понимаем, что 24 проще делить на три, и получается восьмичасовой рабочий день. Если мы предусмотрим шестичасовой рабочий день, то нам нужно вводить дополнительную смену и принимать человека. При сохранении стоимости труда это приведет к увеличению себестоимости продукции, что сегодня недопустимо, особенно в отношении оборонно-промышленного комплекса. После нашей победы в специальной военной операции мы вернемся к этому вопросу и обязательно его рассмотрим, — отметила Бессараб.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней без учета планов производства негативно повлияет на экономику России. Он уточнил, что сейчас у россиян 118 выходных дней в году, а при переходе на четырехдневку их станет 146.

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