Россиянам объяснили, почему им не видать четырехдневки Депутат Никитин заявил, что переход на четырехдневку навредит экономике России

Сокращение рабочей недели до четырех дней без учета планов производства негативно повлияет на экономику России, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Он уточнил, что сейчас у россиян 118 выходных дней в году, при переходе на четырехдневку их станет 146.

Эксперимент Польши с четырехдневной рабочей неделей вызывает интерес. Однако в России такой сценарий маловероятен. При переходе на четырехдневку количество рабочих дней у россиян сократится с 247 до 219 (60% против нынешних 67,7% сейчас), — пояснил Никитин.

Он напомнил, что ключевые сектора экономики, в том числе промышленное производство и агропромышленный комплекс, нуждаются в непрерывном мониторинге и постоянном человеческом участии. Вместо резкого перехода на четырехдневку депутат предложил поэтапно внедрять более гибкие условия труда для граждан.

Экономист Николай Кульбака ранее заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может стать локальным явлением для металлургической отрасли. По его словам, этот вид промышленности находится в тяжелом состоянии из-за санкций.