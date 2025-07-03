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03 июля 2025 в 13:10

Экономист раскрыл, какие предприятия могут перейти на четырехдневку

Экономист Кульбака назвал четырехдневку локальной ситуацией для металлургии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переход на четырехдневную рабочую неделю может стать локальным явлением для металлургической отрасли, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака. По его словам, этот вид промышленности находится в тяжелом состоянии из-за санкций.

Пока это локальная ситуация в отдельных отраслях. Сырьевой российский экспорт сейчас очень сильно страдает. Это связано и с санкциями, и с мировой конъюнктурой. Металлургия очень плохо себя чувствует. Внутреннее потребление недостаточно, потому что российская экономика потихоньку стагнирует. Будет ли [четырехдневка] по цепочке распространяться на другие отрасли? Пока нет, но у нас есть отрасли, у которых свои проблемы. Это и угольная отрасль, и транспорт, который испытывает проблемы, например железнодорожный, — там тоже серьезное падение, — сказал Кульбака.

Ранее стало известно, что Ярославский завод дизельной аппаратуры и Ярославский моторный завод («Автодизель») с 1 июля переходят на четырехдневную рабочую неделю. Мера вводится временно в связи с падением рынка коммерческого транспорта и направлена на оптимизацию производственных процессов.

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