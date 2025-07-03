Экономист раскрыл, какие предприятия могут перейти на четырехдневку

Переход на четырехдневную рабочую неделю может стать локальным явлением для металлургической отрасли, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака. По его словам, этот вид промышленности находится в тяжелом состоянии из-за санкций.

Пока это локальная ситуация в отдельных отраслях. Сырьевой российский экспорт сейчас очень сильно страдает. Это связано и с санкциями, и с мировой конъюнктурой. Металлургия очень плохо себя чувствует. Внутреннее потребление недостаточно, потому что российская экономика потихоньку стагнирует. Будет ли [четырехдневка] по цепочке распространяться на другие отрасли? Пока нет, но у нас есть отрасли, у которых свои проблемы. Это и угольная отрасль, и транспорт, который испытывает проблемы, например железнодорожный, — там тоже серьезное падение, — сказал Кульбака.

Ранее стало известно, что Ярославский завод дизельной аппаратуры и Ярославский моторный завод («Автодизель») с 1 июля переходят на четырехдневную рабочую неделю. Мера вводится временно в связи с падением рынка коммерческого транспорта и направлена на оптимизацию производственных процессов.