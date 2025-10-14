Почти восемь из десяти работодателей в России испытывают дефицит кадров

Почти восемь из десяти работодателей в России испытывают дефицит кадров SuperJob: наиболее острый кадровый дефицит сложился в медицине и строительстве

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в медицине (90%), строительстве (83%), продажах и сфере услуг (по 80%), а также в логистике (79%), сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob. В IT-сфере о нехватке специалистов заявили 78% компаний, в финансовом секторе — 76%.

О трудностях с наймом сообщили 78% работодателей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 81%, а в 2023-м — 86%. При этом 16% респондентов заявили, что не сталкиваются с проблемой подбора кадров, а еще 6% затруднились с ответом.

Исследование показало, что чаще всего о проблемах с персоналом говорят крупные предприятия с численностью свыше тысячи сотрудников — таких 84%. Среди средних компаний этот показатель составляет 79%, среди малых — 72%.

SuperJob отмечает, что по числу открытых вакансий лидируют промышленность, строительство и розничная торговля. В медицинской сфере спрос на работников остался на уровне прошлого года. Общее количество вакансий на рынке сократилось на 16%, а число резюме выросло на 18%.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что в России могут рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю после завершения специальной военной операции. Однако сейчас, в условиях наращивания производства и работы многих предприятий в три смены, это может привести к увеличению стоимости продукции.