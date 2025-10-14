Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 09:53

Почти восемь из десяти работодателей в России испытывают дефицит кадров

SuperJob: наиболее острый кадровый дефицит сложился в медицине и строительстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в медицине (90%), строительстве (83%), продажах и сфере услуг (по 80%), а также в логистике (79%), сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob. В IT-сфере о нехватке специалистов заявили 78% компаний, в финансовом секторе — 76%.

О трудностях с наймом сообщили 78% работодателей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 81%, а в 2023-м — 86%. При этом 16% респондентов заявили, что не сталкиваются с проблемой подбора кадров, а еще 6% затруднились с ответом.

Исследование показало, что чаще всего о проблемах с персоналом говорят крупные предприятия с численностью свыше тысячи сотрудников — таких 84%. Среди средних компаний этот показатель составляет 79%, среди малых — 72%.

SuperJob отмечает, что по числу открытых вакансий лидируют промышленность, строительство и розничная торговля. В медицинской сфере спрос на работников остался на уровне прошлого года. Общее количество вакансий на рынке сократилось на 16%, а число резюме выросло на 18%.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что в России могут рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю после завершения специальной военной операции. Однако сейчас, в условиях наращивания производства и работы многих предприятий в три смены, это может привести к увеличению стоимости продукции.

дефицит кадров
работодатели
работники
медицина
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гарик Харламов открыл «Зону комфорта»
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа
Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.