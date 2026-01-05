Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате

С января по ноябрь 2025 года судебные приставы в России взыскали с работодателей задолженность по заработной плате в размере 6 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Сумма оказалась на 1,6 млрд рублей больше, чем за тот же период 2024 года. В 2024 году сумма составила 4,4 млрд рублей.

За 11 месяцев судебные приставы рассмотрели 110 тыс. дел о взыскании задолженности по заработной плате. В 87,3 тыс. случаев (79,4%) удалось добиться принудительного исполнения обязательств по выплатам. Для сравнения: в 2024 году судебные приставы вели 121 тыс. подобных производств.

Ранее судебные приставы Рязанской области потребовали обратить взыскание на земельный участок площадью более 1700 гектаров, принадлежащий компании основателя сети ресторанов «Корчма Тараса Бульба» Юрия Белойвана. Иск подан к ООО «Ромашкино». Кадастровая стоимость надела составляет около 119 млн рублей. Исковое заявление от приставов поступило в суд в 2023 году, рассмотрение дела неоднократно откладывалось, следующие слушания назначены на январь 2026 года.