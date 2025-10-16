В России заявили о резком росте дефицита кадров в одной из отраслей

В России заявили о резком росте дефицита кадров в одной из отраслей Член «АвтоГрузЭкс» Воскобойник: дефицит сборщиков и монтажников вырос на 41%

В России наблюдается рост дефицита сборщиков и монтажников на 41%, заявил NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», директор по развитию «ПЭК: SERVICE» Ярослав Воскобойник. По его словам, одной из главных причин сложившейся проблемы является массовый отток иностранных специалистов.

Дефицит сборщиков и монтажников в России вырос на 41% за год. Нехватка обострилась на фоне высокой доли недобросовестных игроков на рынке, а также оттока иностранных сотрудников. Ситуация уже привела к более чем двукратному росту сроков выполнения заказов и повышению стоимости услуг в этой категории. К началу октября дефицит специалистов по установке мебели, бытовой техники, сантехники и освещения в России достиг 37%, тогда как годом ранее составлял 26%, — высказался Воскобойник.

Он отметил, что в городах с населением до 500 тыс. жителей нехватка услуг гораздо заметнее, чем в мегаполисах. Воскобойник также обратил внимание на обилие частных мастеров на региональном рынке, многие из которых работают без оформления и не платят налоги. По словам эксперта, одна из наиболее распространенных схем — аннулирование чеков после оформления заказа, что позволяет самозанятым избежать уплаты налога в размере 4–6%.

Массовый отток трудовых мигрантов из Средней Азии из-за изменения миграционного законодательства усугубляет дефицит рабочей силы в России. Ключевые изменения включают новые правила уведомления МВД, усиленные требования к регистрации и знанию языка, а также повышение госпошлин. Ограничение срока трудовых договоров одним годом станет дополнительным фактором, который усилит кадровый дефицит в зависимых от мигрантов отраслях, — добавил Воскобойник.

Он подчеркнул, что из-за нехватки специалистов у многих ретейлеров срок установки мебели и техники вырос с одного до трех дней. Кроме того, по словам эксперта, стоимость услуг увеличилась на 42%, достигнув в среднем 850 рублей в час. Воскобойник подчеркнул, что в отдельных категориях цены могут быть значительно выше: монтаж кондиционера в Москве, к примеру, стоит в среднем 18 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что наибольший дефицит кадров отмечается в медицинской сфере (90%), строительстве (83%), продажах и услугах (по 80%), а также в логистике (79%). В IT-отрасли о нехватке специалистов сообщили 78% фирм, в финансовом секторе — 76%.