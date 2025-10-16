Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:24

В России заявили о резком росте дефицита кадров в одной из отраслей

Член «АвтоГрузЭкс» Воскобойник: дефицит сборщиков и монтажников вырос на 41%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается рост дефицита сборщиков и монтажников на 41%, заявил NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», директор по развитию «ПЭК: SERVICE» Ярослав Воскобойник. По его словам, одной из главных причин сложившейся проблемы является массовый отток иностранных специалистов.

Дефицит сборщиков и монтажников в России вырос на 41% за год. Нехватка обострилась на фоне высокой доли недобросовестных игроков на рынке, а также оттока иностранных сотрудников. Ситуация уже привела к более чем двукратному росту сроков выполнения заказов и повышению стоимости услуг в этой категории. К началу октября дефицит специалистов по установке мебели, бытовой техники, сантехники и освещения в России достиг 37%, тогда как годом ранее составлял 26%, — высказался Воскобойник.

Он отметил, что в городах с населением до 500 тыс. жителей нехватка услуг гораздо заметнее, чем в мегаполисах. Воскобойник также обратил внимание на обилие частных мастеров на региональном рынке, многие из которых работают без оформления и не платят налоги. По словам эксперта, одна из наиболее распространенных схем — аннулирование чеков после оформления заказа, что позволяет самозанятым избежать уплаты налога в размере 4–6%.

Массовый отток трудовых мигрантов из Средней Азии из-за изменения миграционного законодательства усугубляет дефицит рабочей силы в России. Ключевые изменения включают новые правила уведомления МВД, усиленные требования к регистрации и знанию языка, а также повышение госпошлин. Ограничение срока трудовых договоров одним годом станет дополнительным фактором, который усилит кадровый дефицит в зависимых от мигрантов отраслях, — добавил Воскобойник.

Он подчеркнул, что из-за нехватки специалистов у многих ретейлеров срок установки мебели и техники вырос с одного до трех дней. Кроме того, по словам эксперта, стоимость услуг увеличилась на 42%, достигнув в среднем 850 рублей в час. Воскобойник подчеркнул, что в отдельных категориях цены могут быть значительно выше: монтаж кондиционера в Москве, к примеру, стоит в среднем 18 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что наибольший дефицит кадров отмечается в медицинской сфере (90%), строительстве (83%), продажах и услугах (по 80%), а также в логистике (79%). В IT-отрасли о нехватке специалистов сообщили 78% фирм, в финансовом секторе — 76%.

работа
сотрудники
работодатели
дефицит кадров
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван возможный ответ Китая на торговую войну США
Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.