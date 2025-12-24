Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:18

Двери троллейбуса зажали голову ребенка

В Челябинске голову ребенка зажало закрывающимися дверями троллейбуса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Челябинске ребенку зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса, сообщило региональное СУ СК РФ. Благодаря сработавшей системе «антизажим» двери не сомкнулись полностью.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация с видеозаписью, согласно которой сегодня на маршруте № 14 в районе улицы Северо-Крымской водитель троллейбуса преждевременно закрыла двери, в результате чего голова ребенка была зажата дверями, — говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе рассказали, что после инцидента ребенок пожаловался на головную боль, ему была оказана медицинская помощь. Следователи проверяют обстоятельства на наличие признаков преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее пожилая жительница Подмосковья едва не попала под поезд, когда пыталась перейти пути на запрещающий сигнал светофора. Ее спасла девушка, которая была рядом в момент инцидента. Пенсионерка просто не обратила внимания на приближающийся состав.

троллейбусы
дети
двери
Челябинск
