Появились кадры, как девушка спасла бабушку от проносившегося поезда Бабушка в Подмосковье чуть не попала под поезд в попытке перебежать ж/д переход

Пожилая жительница Подмосковья едва не попала под поезд, когда пыталась перейти пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает Readovka. Ее спасла девушка, которая была рядом в момент инцидента. Пенсионерка просто не обратила внимания на приближающийся состав.

Прохожая буквально оттащила женщину от путей. Весь инцидент был зафиксирован на видео: молодой человек снимал свою поездку, но его камера случайно запечатлела это спасение.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил о гибели своей сотрудницы, 21-летнюю Софью Федоренкову, руководителя проектов, в подмосковной Истре сбил поезд. Он назвал случившееся чудовищной трагедией и призвал россиян проявлять максимальную осторожность вблизи путей, подчеркнув, что железная дорога представляет серьезную опасность.

До этого трое подростков получили тяжелые травмы в Наро-Фоминске, когда пытались проехать на крыше электропоезда. По предварительным данным, один несовершеннолетний скончался, а двое других находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел с поездом маршрута Москва — Калуга. Все пострадавшие являются ровесниками и учатся в местной школе № 1.