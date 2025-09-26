Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:51

Лебедев сообщил о трагической смерти его сотрудницы

Лебедев заявил, что 21-летняя сотрудница его студии погибла под поездом в Истре

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что 21-летнюю сотрудницу его компании сбил поезд в подмосковной Истре. В очередном выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он отметил, что погибшая — руководитель проектов студии Софья Федоренкова.

Это очень грустная история, очень личная история. Потому что речь идет о нашей прекрасной коллеге Софье Федоренковой, которой был всего 21 год, которая работала руководителем проектов у нас в студии. Подавала огромные надежды, была не по годам умна, — поделился Лебедев.

Он назвал инцидент чудовищной трагедией и напомнил, что железная дорога — источник серьезной опасности. Дизайнер призвал россиян быть бдительными и осторожными вблизи железнодорожных путей.

Ранее в Москве мужчина уснул в межрельсовом желобе на Большой кольцевой линии метро. Поезд проехал над спящим, и тогда сотрудники спустились к нему, чтобы разбудить. Самостоятельно он выбраться не смог, поэтому пришлось выгружать его на платформу силами двух работников подземки и одного полицейского.

Россия
Подмосковье
Истра
погибшие
поезда
