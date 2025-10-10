Зацепинг обернулся страшными последствиями для подростков в Подмосковье Подросток погиб и двое пострадали при зацепинге в Подмосковье

Трое подростков получили тяжелые травмы при попытке проехать на крыше электропоезда в Наро-Фоминске, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, один из несовершеннолетних скончался, двое других находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел с составом, следовавшим по маршруту Москва-Калуга. Все пострадавшие являются учащимися местной школы №1 и являются ровесниками. На месте происшествия работают экстренные службы, движение пригородных поездов осуществляется с ограничениями.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости приравнивания зацепинга к экстремистскому движению. Данная инициатива обусловлена активным распространением в интернете ресурсов, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность. Детский омбудсмен также сообщила, что с января текущего года на территории региона погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, при этом даже гибель сверстников не останавливает детей от рискованных действий.