09 октября 2025 в 12:32

Омбудсмен призвала приравнять одно развлечение детей к экстремизму

Омбудсмен Мишонова: зацепинг нужно признать экстремизмом из-за гибели детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зацепинг необходимо приравнять к экстремистскому движению из-за распространения в интернете ресурсов, предлагающих детям участвовать в этой опасной деятельности, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она также указала, что с начала года в регионе погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а детей не останавливает даже гибель друзей.

В интернете есть ресурсы, где детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге. Считаю, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению, — сказала омбудсмен.

Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России сообщили, что в Забайкалье на станции Бада произошло смертельное поражение током несовершеннолетнего зацепера, который поднялся на крышу грузового вагона-хоппера и коснулся контактной сети, проигнорировав требования безопасности.

Кроме того, по данным пресс-службы столичного управления МВД, молодой человек был подвергнут семисуточному аресту за передвижение с внешней стороны состава метрополитена. Инцидент произошел на станции «Царицыно», где нарушитель ухватился за сцепное устройство последнего вагона.

зацепинг
экстремизм
омбудсмены
дети
