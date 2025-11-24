День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:08

В Госдуме объяснили склонность несовершеннолетних к зацепингу

Депутат Толмачев: подростки прибегают к зацепингу в попытке заявить о себе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подростки занимаются зацепингом с целью привлечения внимания к своей персоне, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, чтобы предотвратить жертвы, необходимо проводить просветительскую работу с подрастающим поколением.

Субкультура зацепинга набирает обороты. Их основная аудитория — школьники от 10 лет, а также студенты колледжей и начальных курсов вузов. Травмы, которые они получают, очень тяжелые: ожоги, ампутации конечностей, переломы. Все это может повлиять на работу сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем. Основная цель зацеперов — поймать адреналин, найти единомышленников, развлечься, заявить о себе и получить известность в своих кругах. Это стремление почувствовать свою силу и превосходство над буквой закона. Для некоторых — это парадоксальный способ сбросить фоновый стресс через пиковый, — поделился Толмачев.

Он подчеркнул, что в закрытых сообществах и пабликах часто появляются видеоролики, где зацеперы демонстрируют свои «подвиги». Однако, по словам депутата, эти видео нередко прерываются ужасающими кадрами с неподвижными телами на крышах, работой спасателей МЧС и обожженными руками на токоприемнике.

В подростковом возрасте дети испытывают влияние двух противоположных желаний: выделиться и быть как все. На этом строятся любые подростковые субкультуры. К сожалению, некоторые из них носят деструктивный характер, и вот с этим нужно системно работать. В Госдуме создали рабочую группу по защите детей и молодежи от негативного воздействия. Большим сообществом экспертов из представителей государственного управления, науки и общественности будем формировать инструментарий для противодействия разрушительным факторам, влияющим на молодежь и способным перечеркнуть жизнь, — заключил Толмачев.

Он подчеркнул, что в данном случае нужно менять подход, так как зацепинг привлекает подростков из-за тяги к адреналину и стремлению выйти за рамки установленных норм. По мнению депутата, важно работать с зацеперами через экстремальные кружки. Также Толмачев отметил, что необходимо рассказывать о травмах, которые часто сопровождают такие увлечения, и о риске стать инвалидом в юном возрасте.

Ранее волонтер Инна Касьянова сообщила, что в Московской области было обнаружено тело 14-летнего мальчика из Лобни, который ранее сбежал из дома. По одной из версий, он покинул место своего жительства ночью, чтобы встретиться с зацеперами в Звенигороде.

зацепинг
подростки
дети
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный камбэк: ЦСКА победил «Зенит» и вернулся в лидеры Единой лиги ВТБ
Воробьев рассказал о пользе перинатальных центров в Подмосковье
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.