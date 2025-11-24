В Госдуме объяснили склонность несовершеннолетних к зацепингу Депутат Толмачев: подростки прибегают к зацепингу в попытке заявить о себе

Подростки занимаются зацепингом с целью привлечения внимания к своей персоне, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, чтобы предотвратить жертвы, необходимо проводить просветительскую работу с подрастающим поколением.

Субкультура зацепинга набирает обороты. Их основная аудитория — школьники от 10 лет, а также студенты колледжей и начальных курсов вузов. Травмы, которые они получают, очень тяжелые: ожоги, ампутации конечностей, переломы. Все это может повлиять на работу сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем. Основная цель зацеперов — поймать адреналин, найти единомышленников, развлечься, заявить о себе и получить известность в своих кругах. Это стремление почувствовать свою силу и превосходство над буквой закона. Для некоторых — это парадоксальный способ сбросить фоновый стресс через пиковый, — поделился Толмачев.

Он подчеркнул, что в закрытых сообществах и пабликах часто появляются видеоролики, где зацеперы демонстрируют свои «подвиги». Однако, по словам депутата, эти видео нередко прерываются ужасающими кадрами с неподвижными телами на крышах, работой спасателей МЧС и обожженными руками на токоприемнике.

В подростковом возрасте дети испытывают влияние двух противоположных желаний: выделиться и быть как все. На этом строятся любые подростковые субкультуры. К сожалению, некоторые из них носят деструктивный характер, и вот с этим нужно системно работать. В Госдуме создали рабочую группу по защите детей и молодежи от негативного воздействия. Большим сообществом экспертов из представителей государственного управления, науки и общественности будем формировать инструментарий для противодействия разрушительным факторам, влияющим на молодежь и способным перечеркнуть жизнь, — заключил Толмачев.

Он подчеркнул, что в данном случае нужно менять подход, так как зацепинг привлекает подростков из-за тяги к адреналину и стремлению выйти за рамки установленных норм. По мнению депутата, важно работать с зацеперами через экстремальные кружки. Также Толмачев отметил, что необходимо рассказывать о травмах, которые часто сопровождают такие увлечения, и о риске стать инвалидом в юном возрасте.

Ранее волонтер Инна Касьянова сообщила, что в Московской области было обнаружено тело 14-летнего мальчика из Лобни, который ранее сбежал из дома. По одной из версий, он покинул место своего жительства ночью, чтобы встретиться с зацеперами в Звенигороде.