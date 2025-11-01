Машинист склонял подростков становиться зацеперами

В Москве задержали машиниста электропоезда, который подозревается в пропаганде зацепинга среди подростков, сообщили в СК России. Мужчине 1998 года рождения предъявили обвинение по статье 151.2 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в опасные действия.

Согласно материалам следствия, мужчина владеет закрытым каналом в мессенджере, где он регулярно размещал видеоролики с пропагандой зацепинга — незаконных поездок на внешних частях поездов. Также он организовывал встречи подростков на железнодорожных платформах.

Летом 2025 года машинист вступил в переписку с подростком и убедил его заняться зацепингом. Он сообщил юноше о прибытии поезда на станцию Бирюлево-пассажирская, после чего подросток решил проехать на внешних элементах электропоезда до станции Булатниково.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести административную и уголовную ответственность за пропаганду зацепинга. По его мнению, наказывать самих зацеперов неэффективно, так как большинство из них несовершеннолетние. Основное внимание предлагается уделить создателям и администраторам тематических сообществ в соцсетях, популяризирующим это движение.