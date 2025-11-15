В Подмосковье подростки разгромили электричку и напали на человека

Сотрудники транспортной полиции задержали юношей и девушек, которые устроили погром в электричке Монино — Москва, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Там уточнили, что молодые люди также напали на помощника машиниста.

Были установлены, задержаны и доставлены в дежурную часть несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния. В том числе — житель Подмосковья 2009 года рождения, выстреливший в помощника машиниста из пускового устройства, причинив последнему телесные повреждения, — указали в ведомстве.

Известно, что подросток полностью признал свою вину. При этом у него было изъято оружие, которым он совершил правонарушение.

