Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 22:33

В Подмосковье подростки разгромили электричку и напали на человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники транспортной полиции задержали юношей и девушек, которые устроили погром в электричке Монино — Москва, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Там уточнили, что молодые люди также напали на помощника машиниста.

Были установлены, задержаны и доставлены в дежурную часть несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния. В том числе — житель Подмосковья 2009 года рождения, выстреливший в помощника машиниста из пускового устройства, причинив последнему телесные повреждения, — указали в ведомстве.

Известно, что подросток полностью признал свою вину. При этом у него было изъято оружие, которым он совершил правонарушение.

Ранее в Санкт-Петербурге была задержана преступная группа мигрантов, подозреваемая в серии вооруженных нападений под видом сотрудников полиции, о чем информировали в пресс-службе регионального управления ФСБ. Задержания были проведены совместно сотрудниками Федеральной службы безопасности и полиции. По данным ведомства, с ноября прошлого года по февраль текущего граждане из стран Центральной Азии совершили несколько разбойных нападений. Они использовали огнестрельное оружие и похищали людей, выдавая себя за полицейских с целью вымогательства.

МВД
задержания
подростки
машинисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер
Тысячи преступников в Британии избежали наказания
«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс
Воздушное пространство двух городов России закрылось
Медведчук назвал вариант нормального будущего для жителей Украины
Цифровой самолет в Telegram продали по цене московской квартиры
Четверых студентов из Индии арестовали в Пскове
Раскрыто, где хранятся €193 млрд активов России
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Как приготовить легендарный «Молочный ломтик» дома
В Подмосковье подростки разгромили электричку и напали на человека
Стало известно, почему Трамп не сможет закончить украинский конфликт
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.