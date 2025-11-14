Банду мигрантов-лжеполицейских задержали в России

В Санкт-Петербурге задержана преступная группа мигрантов, подозреваемая в серии вооруженных нападений под видом сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Задержания были проведены совместно сотрудниками Федеральной службы безопасности и полиции, передает ТАСС.

По данным ведомства, с ноября прошлого года по февраль текущего граждане из стран Центральной Азии совершили несколько разбойных нападений. Они использовали огнестрельное оружие и похищали людей, выдавая себя за полицейских с целью вымогательства.

В отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. В настоящий момент фигуранты заключены под стражу по решению суда.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении запланированного Киевом убийства одного из высших должностных лиц Российской Федерации. Покушение должно было произойти во время его визита к могилам близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. По информации ведомства, для подготовки этого преступления украинские спецслужбы завербовали четырех человек, включая мигранта из Центральной Азии.