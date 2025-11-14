Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:26

Банду мигрантов-лжеполицейских задержали в России

ФСБ сообщила о задержании вооруженной группы мигрантов в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге задержана преступная группа мигрантов, подозреваемая в серии вооруженных нападений под видом сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Задержания были проведены совместно сотрудниками Федеральной службы безопасности и полиции, передает ТАСС.

По данным ведомства, с ноября прошлого года по февраль текущего граждане из стран Центральной Азии совершили несколько разбойных нападений. Они использовали огнестрельное оружие и похищали людей, выдавая себя за полицейских с целью вымогательства.

В отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. В настоящий момент фигуранты заключены под стражу по решению суда.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении запланированного Киевом убийства одного из высших должностных лиц Российской Федерации. Покушение должно было произойти во время его визита к могилам близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. По информации ведомства, для подготовки этого преступления украинские спецслужбы завербовали четырех человек, включая мигранта из Центральной Азии.

Россия
Cанкт-Петербург
мигранты
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.