В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод

В Санкт-Петербурге началось серийное производство грузовиков под отечественным брендом БАЗ, передает ТАСС. Сборка автомобилей организована на производственной площадке, где в свое время выпускались грузовики марок Scania и MAN. Гендиректор концерна Михаил Подвязников также сказал о планах выпустить как минимум 600 машин в 2026 году.

В следующем году планируется выпустить не менее 600 машин, — сказал Подвязников.

Новые российские грузовики уже прошли программу испытаний. Тесты проводились в различных регионах страны, включая Поволжье, Урал и Ленинградскую область. Предприятие обладает производственной мощностью до 2000 автомобилей в год.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что на территории России в настоящее время производится свыше 20 марок легковых автомобилей, а общее количество моделей, сходящих со сборочных линий, составляет около 50. По словам министра, современный отечественный автопром значительно шире, чем просто компания АвтоВАЗ. Он отметил, что в стране разрабатываются и внедряются конструктивные решения для транспортных средств на газомоторном топливе, а также с классическими двигателями внутреннего сгорания.