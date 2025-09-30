Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:11

Более 50 моделей авто выпускаются на российских заводах

Алиханов: в России выпускают легковые автомобили более 20 брендов

В России производится более 20 брендов легковых автомобилей, а на сборочных линиях выпускается порядка 50 моделей, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, отечественный автопром выходит далеко за рамки одного АвтоВАЗа.

Если говорить о российском автопроме, то для многих привычным шаблоном остается отождествление всей отрасли с АвтоВАЗом — конечно, это одно из наших ключевых предприятий с самыми значительными объемами производства. Но я обращу внимание, что только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов. На наших собственных сборочных линиях стоит более 50 моделей: седаны, кроссоверы, высокопроходимые автомобили, пикапы, — сказал Алиханов.

По словам министра, в России разработаны конструктивные решения машин на газомоторном топливе и с двигателями внутреннего сгорания, выпускаются последовательные гибриды и электромобили.

Вновь начавшие выпуск автомобилей после ухода иностранных инвесторов заводы нарастили в прошлом году производство в 1,5 раза, добавил Алиханов. За 2024 год на них собрали более 142 тыс. машин. Минпромторг сформировал комфортные инвестиционные условия для работы этих заводов, отметил Алиханов.

Ранее СМИ выяснили, что производство автомобиля Lada Largus на ижевском заводе сократили вдвое из-за резкого падения спроса. По словам сотрудников предприятия, месячный план выпуска снизился с примерно шести до трех тысяч единиц, а рабочая неделя переведена на четырехдневную. По данным источника, снижение спроса связано с устаревшим дизайном и эргономикой модели, которые не выдерживают конкуренции с китайскими автомобилями.

