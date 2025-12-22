Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 17:23

Dongfeng отзывает почти 13 тыс. автомобилей в России

Dongfeng Dongfeng Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автопроизводитель Dongfeng (компания «Дунфэн мотор рус») отзывает 12 914 машин в России, сообщили в Росстандарте. Седельные тягачи отзывают из-за несоответствия предписаниям правил.

Отзыву подлежат 9308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 г. по 11 июля 2025 г. с VIN-кодами согласно приложению, а также 3606 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), еще не реализованных, — указано в сообщении.

Тягачи отзываются для устранения выявленных Росстандартом по результатам внеплановых выездных проверок представительств изготовителей автомобилей нарушений.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют спад на рынке подержанных автомобилей в России к концу 2025 года. Основными причинами станут грядущие изменения в утилизационном сборе и традиционное затишье перед Новым годом. Также ожидается замедление импорта подержанных иномарок. По мнению аналитиков, это связано с новыми правилами расчета утилизационного сбора. После их введения экономическая целесообразность ввоза мощных автомобилей (свыше 160 л. с.) значительно снизится, считают эксперты.

автомобили
автопроизводители
автопром
росстандарт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.