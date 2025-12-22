Dongfeng отзывает почти 13 тыс. автомобилей в России

Автопроизводитель Dongfeng (компания «Дунфэн мотор рус») отзывает 12 914 машин в России, сообщили в Росстандарте. Седельные тягачи отзывают из-за несоответствия предписаниям правил.

Отзыву подлежат 9308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 г. по 11 июля 2025 г. с VIN-кодами согласно приложению, а также 3606 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), еще не реализованных, — указано в сообщении.

Тягачи отзываются для устранения выявленных Росстандартом по результатам внеплановых выездных проверок представительств изготовителей автомобилей нарушений.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют спад на рынке подержанных автомобилей в России к концу 2025 года. Основными причинами станут грядущие изменения в утилизационном сборе и традиционное затишье перед Новым годом. Также ожидается замедление импорта подержанных иномарок. По мнению аналитиков, это связано с новыми правилами расчета утилизационного сбора. После их введения экономическая целесообразность ввоза мощных автомобилей (свыше 160 л. с.) значительно снизится, считают эксперты.