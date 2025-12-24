ИИ начнет отслеживать звонки россиян

Операторы связи смогу использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков, сообщил ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Соответствующее предложение есть во втором пакете мер по противодействию мошенничеству. Уже сейчас этим инструментом активно пользуется бизнес.

Законопроектом также предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков, — рассказали там.

Тем временем в метро Москвы началась масштабная программа тестирования беспилотных технологий. По словам мэра столицы Сергея Собянина, московская транспортная система удовлетворяет текущий спрос местных жителей и гостей города.

Ранее председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что российским разработчикам приходится развивать отечественные нейросети в условиях огромной конкуренции. По его словам, языковые модели постоянно совершенствуются. Таким образом парламентарий ответил на вопрос, почему отечественные ИИ нередко не дают ответы пользователями по запросам на чувствительные темы.