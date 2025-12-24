Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 18:23

ИИ начнет отслеживать звонки россиян

В России операторам связи дадут право выявлять мошенников с помощью ИИ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Операторы связи смогу использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков, сообщил ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Соответствующее предложение есть во втором пакете мер по противодействию мошенничеству. Уже сейчас этим инструментом активно пользуется бизнес.

Законопроектом также предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков, — рассказали там.

Тем временем в метро Москвы началась масштабная программа тестирования беспилотных технологий. По словам мэра столицы Сергея Собянина, московская транспортная система удовлетворяет текущий спрос местных жителей и гостей города.

Ранее председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что российским разработчикам приходится развивать отечественные нейросети в условиях огромной конкуренции. По его словам, языковые модели постоянно совершенствуются. Таким образом парламентарий ответил на вопрос, почему отечественные ИИ нередко не дают ответы пользователями по запросам на чувствительные темы.

искусственный интеллект
технологии
операторы
звонки
