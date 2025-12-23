Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети

Российским разработчикам приходится развивать отечественные нейросети в условиях огромной конкуренции, заявил корреспонденту NEWS.ru председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, языковые модели постоянно усовершенствуются. Так парламентарий ответил на вопрос, почему отечественные ИИ нередко не дают ответы пользователями по запросам на чувствительные темы.

Мы конечно понимаем, что мы должны и будем отстаивать в этой части интересы Российской Федерации, интересы наших пользователей. <…> Я считаю, что наши разработчики в очень жесткой конкурентной борьбе сейчас развивают для нас всех, для пользователей, для страны свои сервисы. Надо сказать им за это «спасибо», — подчеркнул Боярский.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что не менее 92% россиян интересуются темой искусственного интеллекта. При этом 74% респондентов ищут информацию об ИИ время от времени.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в МАХ опрос о том, пользуются ли они возможностями искусственного интеллекта. Среди предложенных вариантов ответа: «Да», «Нет» и «Не знаю, что это».