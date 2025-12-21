Новый год-2026
21 декабря 2025 в 10:08

Володин спросил у россиян, пользуются ли они ИИ

Володин запустил опрос об использовании искусственного интеллекта

Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в MАХ опрос о том, пользуются ли они возможностями искусственного интеллекта. Среди предложенных вариантов ответа: «Да», «Нет» и «Не знаю, что это».

Пользуетесь ли вы возможностями искусственного интеллекта? — спросил Володин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о надеждах Кремля на то, что искусственный интеллект с 2026 года сможет направлять обращения, озвученные в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, в профильные ведомства. По его словам, уже сейчас нейросети помогли проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил, что в будущем нейросети могут заменить суды из-за возможности достичь объективности и беспристрастности. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.

