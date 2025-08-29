День знаний — 2025
Жорин ответил, какой государственный орган могут заменить нейросети

Адвокат Жорин: в будущем нейросети могут заменить суды

Сергей Жорин Сергей Жорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В будущем нейросети могут заменить суды из-за возможности достичь объективности и беспристрастности, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.

Что действительно может заменить нейросеть, так это суды. Фактически нейронные механизмы могут достичь того, что называется объективностью и беспристрастностью. То есть если алгоритм рассмотрения тех или иных материалов загружен, проверен и оттестирован, то нейронной сети безразлично, являетесь вы простым слесарем, генералом силового ведомства или высокопоставленным чиновником. Дело будет рассматриваться так, как это предписано законом, позицией пленума Верховного суда, разъяснением и алгоритмом, который загружен в нейронную сеть, — сказал Жорин.

Он уточнил, что многие коллеги настороженно относятся к нейросетям в адвокатской и судебной практике, однако система стала бы понятнее обывателям при широком использовании искусственного интеллекта. По словам адвоката, исход дела, которое рассматривает условный ChatGPT, более предсказуем, чем решение судьи.

Ранее родители 16-летнего подростка из США подали иск против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана. Поводом стало то, что их сын Адам Рейн, покончивший с собой в апреле, использовал нейросеть как источник поддержки. Но, по мнению семьи, она стала для подростка «коучем по суициду».

адвокаты
искусственный интеллект
суды
Россия
нейросети
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
