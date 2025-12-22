Новый год-2026
22 декабря 2025 в 12:07

Стало известно, сколько россиян интересуются темой ИИ

ВЦИОМ: 92% россиян интересуются темой искусственного интеллекта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не менее 92% россиян интересуются темой искусственного интеллекта, следует из результатов опроса центра ВЦИОМ. При этом 74% респондентов ищут информацию об ИИ время от времени.

Также, по данным опроса, 76% россиян считают, что искусственный интеллект будет постепенно распространяться в разных сферах в ближайшие 10--15 лет. В то же время 16% граждан РФ полагают, что ИИ будет принимать важные решения и станет «умнее» человека.

Не менее 99% опрошенных знают, что такое искусственный интеллект. Наиболее популярными нейросетями стали Chat GPT (38%), Giga Chat (21%) и DeepSeek (20%). Опрос провели с 13 по 15 декабря, в нем участвовали 3,2 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в MАХ опрос о том, пользуются ли они возможностями искусственного интеллекта. Среди предложенных вариантов ответа: «Да», «Нет» и «Не знаю, что это».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что искусственный интеллект с 2026 года сможет направлять обращения, озвученные в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, в профильные ведомства. Он отметил, что нейросети уже помогли проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.

