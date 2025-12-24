Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы

В метро Москвы началась масштабная программа тестирования беспилотных технологий, заявил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, московская транспортная система удовлетворяет текущий спрос местных жителей и гостей города, сообщает ТАСС.

Мы начинаем тестирование беспилотных технологий в Московском метрополитене. <…> Сегодня московская транспортная система эффективно удовлетворяет текущий спрос со стороны горожан и гостей столицы. Ее эффективное развитие создаст задел для роста Москвы на годы и даже десятилетия вперед, — сказал Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил, что на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел в эксплуатацию самый современный состав серии «Москва-2026». Он отметил, что по сравнению с предыдущими «номерными» составами максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%. Ширина дверей в нем стала больше на 32%. Поезд был собран на заводе «Метровагонмаш».

До этого иностранные пользователи приняли новые составы метро Москвы, в вагонах которых отсутствуют тамбуры, за продукт искусственного интеллекта. Москвичи развеяли их сомнения, подтвердив существование таких поездов. Столичные жители уточнили, что эксплуатация составов без тамбуров началась с 2024 года на зеленой, красной и желтой ветках подземки.