Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:10

В метро Москвы запустили самый современный состав

Собянин заявил о начале работы самого современного состава в московском метро

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
На Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел в эксплуатацию самый современный состав серии «Москва-2026», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Он отметил, что по сравнению с предыдущими «номерными» составами максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%. Ширина дверей в нем стала больше на 32%.

На сегодня «Москва-2026» — один из самых технологичных метровагонов в мире, — сообщил Собянин.

Поезд был собран на заводе «Метровагонмаш». Перед началом работы на линии он успешно прошел контрольную обкатку без пассажиров. В вагонах установили больше воздуховодов в потолочной части для улучшения работы системы кондиционирования. Площадь остекления на поручнях во входной группе также была увеличена. В новом составе обновили корпус камеры заднего вида и блок связи между пассажиром и машинистом. Кроме того, изменили освещение головной части поезда. Сиденья изготовили без использования металлических стыков.

Ранее иностранные пользователи приняли новые составы метро Москвы, в вагонах которых отсутствуют тамбуры, за продукт искусственного интеллекта. Москвичи развеяли их сомнения, подтвердив существование таких поездов. Столичные жители уточнили, что эксплуатация составов без тамбуров началась с 2024 года на зеленой, красной и желтой ветках подземки.

Сергей Собянин
Москва
поезда
метро
