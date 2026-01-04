Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 24

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. Перед этим он заявлял об уничтожении 23 БПЛА.

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил он.

До этого Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны было нейтрализовано еще семь украинских БПЛА, которые атаковали столицу. На местах, где обнаружены обломки, работают специалисты экстренных служб.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь 4 января ликвидировали и перехватили 90 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 37 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).