Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 20:48

Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пробки на дорогах Москвы вечером в среду, 28 января, достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Что стало причиной, когда ситуация улучшится?

Что происходит на дорогах Москвы вечером 28 января

По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сложности на дорогах создает непрекращающийся снегопад.

«Будьте внимательны на дорогах, уступайте коммунальной технике и соблюдайте увеличенную дистанцию», — предупредили в ведомстве.

NEWS.ru писал, что, помимо этого, на некоторых участках проводятся ремонтные работы, а где-то произошли ДТП. По данным сервиса «Яндекс Карты», с 20:00 фиксируются девятибалльные пробки. Ситуация улучшится только в 21:00.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД. Затруднено движение около станций метро «Октябрьская», «Парк культуры», «Тверская», «Маяковская», Белорусского вокзала. Также «стоит» Кремлевская набережная.

Дептранс Москвы ранее призвал горожан использовать городской транспорт.

«Поездка на машине сегодня займет минимум на 20–40 минут дольше обычного. <...> Если нет возможности поехать без машины, задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток», — говорится в сообщении.

Коммунальные службы столицы работают круглосуточно на фоне непогоды. Основное внимание уделяется дорогам и остановкам общественного транспорта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каков прогноз погоды в Москве на конец января

За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня снежный покров в столице впервые за эту зиму поднялся до 52 см. В четверг, 29 января, ожидается еще 8,5 мм осадков — сугробы могут достигнуть около 60 см, что уже вдвое выше нормы.

Синоптики не исключают, что нынешний снегопад способен побить полувековой рекорд. Также сообщается, что интенсивные осадки в регионе не прекратятся до 30 января, после чего вернутся 20-градусные морозы.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об аномально низкой температуре в столице с 30 января по 3 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 30 января по 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры воздуха — минус 6–8 градусов)», — говорится в сообщении пресс-службы главка.

Аналогичное предупреждение распространило и ГУ МЧС по Московской области.

Читайте также:

В Куршевеле сгорел бутик после вечеринки с Собчак: что известно, скандал

Галкин соблазняет фанаток новым образом? Что известно, ревнует ли Пугачева

Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым

пробки
погода
новости
Москва
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.