Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание

Пробки на дорогах Москвы вечером в среду, 28 января, достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Что стало причиной, когда ситуация улучшится?

Что происходит на дорогах Москвы вечером 28 января

По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сложности на дорогах создает непрекращающийся снегопад.

«Будьте внимательны на дорогах, уступайте коммунальной технике и соблюдайте увеличенную дистанцию», — предупредили в ведомстве.

NEWS.ru писал, что, помимо этого, на некоторых участках проводятся ремонтные работы, а где-то произошли ДТП. По данным сервиса «Яндекс Карты», с 20:00 фиксируются девятибалльные пробки. Ситуация улучшится только в 21:00.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД. Затруднено движение около станций метро «Октябрьская», «Парк культуры», «Тверская», «Маяковская», Белорусского вокзала. Также «стоит» Кремлевская набережная.

Дептранс Москвы ранее призвал горожан использовать городской транспорт.

«Поездка на машине сегодня займет минимум на 20–40 минут дольше обычного. <...> Если нет возможности поехать без машины, задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток», — говорится в сообщении.

Коммунальные службы столицы работают круглосуточно на фоне непогоды. Основное внимание уделяется дорогам и остановкам общественного транспорта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каков прогноз погоды в Москве на конец января

За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня снежный покров в столице впервые за эту зиму поднялся до 52 см. В четверг, 29 января, ожидается еще 8,5 мм осадков — сугробы могут достигнуть около 60 см, что уже вдвое выше нормы.

Синоптики не исключают, что нынешний снегопад способен побить полувековой рекорд. Также сообщается, что интенсивные осадки в регионе не прекратятся до 30 января, после чего вернутся 20-градусные морозы.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об аномально низкой температуре в столице с 30 января по 3 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 30 января по 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры воздуха — минус 6–8 градусов)», — говорится в сообщении пресс-службы главка.

Аналогичное предупреждение распространило и ГУ МЧС по Московской области.

