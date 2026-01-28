Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 19:01

Пробки в Москве достигли критической отметки

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пробки на дорогах Москвы вечером в среду 28 января достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Вероятной причиной напряженной дорожной обстановки стал снегопад. Кроме того, на некоторых участках проводятся ремонтные работы, а где-то произошли ДТП.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается на Садовом кольце, Третьем Транспортном Кольце, МКАД. Затруднено движение около станций метро «Октябрьская», «Парк культуры», «Тверская», «Маяковская», Белорусского вокзала. Также «стоит» Кремлевская набережная.

Тем временем начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в ближайшую неделю выпадет рекордное количество осадков. Он отметил, что количество осадков может побить предыдущий рекорд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.

пробки
Москва
транспорт
происшествия
