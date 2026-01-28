Москвичей предупредили о новом снежном рекорде

В Москве в ближайшую неделю выпадет рекордное количество осадков, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. Он отметил, что количество осадков может побить предыдущий рекорд.

Для нас эта погода довольно привычная. Просто декабрь нас обманул, и все думают, что у нас Западная Европа. Нет, у нас все-таки Россия. Для нас снегопады и холод — это привычно, — рассказал Цыганков.

Метеоролог отметил, что более привычными могут считаться менее интенсивные снегопады на протяжении большего времени. По его словам, за два дня может выпасть 34–35 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.