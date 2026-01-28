Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым

В траурном зале Троекуровского кладбища простились с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым. Кто прошла церемония, кто на ней был, почему смерть Олейникова всем показалась загадочной?

Как прошло прощание с Олейниковым

Как писал NEWS.ru, проводить в последний путь легенду телевидения собрались коллеги, близкие и поклонники. В траурном зале стоял гроб, усыпанный цветами, преимущественно красными и белыми розами, и многочисленные венки. Церемония длилась до 15:00 мск.

Среди пришедших знаменитостей были замечены режиссер Федор Бондарчук, продюсер Ринат Давлетьяров, актер Александр Домогаров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Дмитрий Маликов и исполнительница Лариса Долина. Отмечалось, что Долина появилась на публике в очках и без макияжа. Артистка обнимала плачущую вдову Олейникова — Дарью Дроздовскую.

В беседе с журналистами Долина назвала телеведущего своим другом.

«Он так любил жизнь, заряжал всех свой энергией. Невероятно талантливый, он всегда везде все успевал. Саша Олейников был моим другом, не очень близким, но другом — по духу, по отношению к жизни. Это, конечно, невосполнимая утрата», — отметила певица.

Константин Эрнст рассказал, что виделся с Олейниковым на похоронах бывшего ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, которые прошли 17 января.

«Его талант был многогранен. Еще он страшно боялся постареть. И всегда даже об этом не стеснялся говорить. Два раза в год проверял свое здоровье. Сань, вот ты и не постарел», — сообщил Эрнст.

Федор Бондарчук, выступая на церемонии, заявил, что смерть Олейникова стала внезапным и странным событием для всех, кто его знал.

На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст (слева) на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища. Александр Олейников скончался 24 января на 61-м году жизни Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Режиссер Ренат Давлетьяров на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дети Александра Олейникова на церемонии прощания со своим отцом в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Режиссер Федор Бондарчук на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Лариса Долина на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Режиссер Ренат Давлетьяров на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Лариса Долина на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Телеведущая Ольга Слуцкер на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Максим Олейников на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Лариса Долина на церемонии прощания с членом Академии Российского телевидения Александром Олейниковым на Троекуровском кладбище Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Петр Толстой на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Художник Никас Сафронов на церемонии прощания с членом Академии Российского телевидения Александром Олейниковым в траурном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Телеведущий Михаил Ширвиндт на церемонии прощания с членом Академии Российского телевидения Александром Олейниковым на Троекуровском кладбище Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Церемония прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым на Троекуровском кладбище Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Вынос гроба с телом продюсера и телеведущего Александра Олейникова после церемонии прощания на Троекуровском кладбище Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«То, как он ушел, — это странно. Никто в это поверить не мог. Это так моментально [произошло]: он просто взял и выключил себя в одну секунду. И разгадать это… Мы будем думать об этом долгие годы — так же, как не забывать о нем», — пояснил режиссер.

Бондарчук охарактеризовал покойного как невероятно яркого и ни на кого не похожего человека. По его словам, Олейников был одним из самых заметных представителей золотого века отечественного телевидения и кино. Однако, несмотря на масштабный вклад в индустрию, телеведущий никогда не выставлял напоказ своих заслуг, добавил Бондарчук.

Сын умершего, продюсер Максим Олейников, произнес на прощании с отцом личную и эмоциональную речь, вспомнив о его чувстве юмора. Каждый раз, когда у режиссера спрашивали о здоровье, он отвечал «не дождетесь» и обещал, что все друзья еще успеют простудиться на его похоронах. Максим выразил сожаление, что не успел обсудить с отцом важные вещи и познакомить его с новорожденными внуками.

«Все эти дни в голове лишь одно. Рано, рано, рано, слишком рано, отец. Ведь в тебе была энергия, хоть отбавляй. Дел было невпроворот. Планы уходили далеко за горизонт. Рано, потому что мы о многом не договорили», — сказал Олейников-младший.

Гроб с телом звезды телевидения выносили под длительные аплодисменты прощающихся. Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище.

Что известно о смерти Олейникова

Олейников умер 24 января на 61-м году жизни. О кончине режиссера сообщил Первый канал.

«Печальная новость. Не стало Александра Олейникова. <…> Он создавал новые рейтинговые проекты. Его бесконечный талант ценили и за рубежом, приглашали на работу. Он провел за границей несколько лет, но вернулся — был предан своей стране. Много времени уделял студентам — делился опытом с будущими мастерами телевидения», — говорится в заявлении.

На церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В окружении режиссера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

«Это случилось ночью дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — рассказал источник.

Позже уточнялось, что Олейников скончался в машине скорой помощи.

«Не было установлено еще причины [смерти], это произошло в пять утра. Скорее всего, это обычные клинические моменты. Человеку в пять утра стало плохо, и в скорой помощи он умер», — заявил инсайдер.

Чем известен Олейников

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Карьеру на телевидении начал в 1985 году. В разные годы вел программы «Мое кино», «Мои новости», «Моя звезда» и другие на ТВ-6. Затем возглавлял программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия», был соведущим шоу «Вечерний Ургант» в третьем сезоне передачи.

Олейников также известен как режиссер, продюсер и сценарист. Под его руководством вышли фильмы «Любовь-морковь», «Любовь-морковь-2», «Любовь-морковь-3», «Невидимки», «Чисто московские убийства», «Тихая гавань», «Кукловод» и другие.

Читайте также:

Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова

Пожар на заводе Volkswagen в Калуге 28 января: жертвы, будет ли работать

Королевская семья Британии: новости, кто довел принца Гарри до слез