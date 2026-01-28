Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под длительные аплодисменты

Гроб с телом режиссера Александра Олейникова вынесли из траурного зала Троекуровского кладбища, передает корреспондент NEWS.ru. Его выносили под длительные аплодисменты прощающихся.

На кадрах видно, как впереди колонны идет мужчина с большим портретом режиссера. За ним двигались шестеро носильщиков, которые держали на плечах гроб. Выстроившиеся вокруг люди провожали Олейникова в последний путь длительными аплодисментами.

Ранее сын Олейникова, продюсер Максим Олейников, произнес на церемонии прощания личную и эмоциональную речь, вспомнив о феноменальном чувстве юмора отца. Каждый раз, когда у него спрашивали про здоровье, он отвечал «не дождетесь» и обещал, что все друзья еще успеют простудиться на его похоронах. Продюсер выразил глубокое сожаление от того, что не успел обсудить с отцом важные вещи и познакомить его с новорожденными внуками.

В окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».