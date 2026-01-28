Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:39

«Слишком рано, отец»: сын Олейникова прочел трогательную речь на прощании

Сын Олейникова прочел трогательную речь на прощании с отцом

Максим Олейников на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Максим Олейников на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым в прощальном зале Троекуровского кладбища Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сын умершего режиссера Александра Олейникова, продюсер Максим Олейников, произнес на церемонии прощания с ним личную и эмоциональную речь, вспомнив о феноменальном чувстве юмора отца. Каждый раз, когда у него спрашивали про здоровье, он отвечал «не дождетесь» и обещал, что все друзья еще успеют простудиться на его похоронах. Прощание с режиссером проходит в траурном зале Троекуровского кладбища, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Максим признался, что, несмотря на внешнюю суровость и отсутствие сантиментов в их отношениях, в последние годы он видел в глазах отца ту любовь и нежность, о которых тот предпочитал молчать. Продюсер выразил глубокое сожаление от того, что не успел обсудить с отцом важные вещи и познакомить его с новорожденными внуками. Теперь, по словам Максима, ответственность за семью ложится на его плечи, и он пообещал стать таким же «надежным тылом», каким был для них Александр.

Все эти дни в голове лишь одно. Рано, рано, рано, слишком рано, отец. Ведь в тебе была энергия, хоть отбавляй. Дел было невпроворот. Планы уходили далеко за горизонт. Рано, потому что мы о многом не договорили, — сказал Максим.

Церемонию прощания с Олейниковым также посетила Лариса Долина. Певица появилась на публике в очках и без макияжа. Также приехали певец Дмитрий Маликов и режиссер Федор Бондарчук.

До этого стало известно, что причиной смерти Олейникова мог стать оторвавшийся тромб. Режиссер ушел из жизни внезапно для всего окружения. Позже дочь покойного Дарья рассказала, что точную причину смерти удастся установить после вскрытия.

похороны
прощания
Троекуровское кладбище
продюсеры
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под длительные аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Захарова объяснила, почему Черчилль называл Польшу гиеной
Словакия отклонила предложение Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.