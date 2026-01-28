«Слишком рано, отец»: сын Олейникова прочел трогательную речь на прощании

Сын умершего режиссера Александра Олейникова, продюсер Максим Олейников, произнес на церемонии прощания с ним личную и эмоциональную речь, вспомнив о феноменальном чувстве юмора отца. Каждый раз, когда у него спрашивали про здоровье, он отвечал «не дождетесь» и обещал, что все друзья еще успеют простудиться на его похоронах. Прощание с режиссером проходит в траурном зале Троекуровского кладбища, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Максим признался, что, несмотря на внешнюю суровость и отсутствие сантиментов в их отношениях, в последние годы он видел в глазах отца ту любовь и нежность, о которых тот предпочитал молчать. Продюсер выразил глубокое сожаление от того, что не успел обсудить с отцом важные вещи и познакомить его с новорожденными внуками. Теперь, по словам Максима, ответственность за семью ложится на его плечи, и он пообещал стать таким же «надежным тылом», каким был для них Александр.

Все эти дни в голове лишь одно. Рано, рано, рано, слишком рано, отец. Ведь в тебе была энергия, хоть отбавляй. Дел было невпроворот. Планы уходили далеко за горизонт. Рано, потому что мы о многом не договорили, — сказал Максим.

Церемонию прощания с Олейниковым также посетила Лариса Долина. Певица появилась на публике в очках и без макияжа. Также приехали певец Дмитрий Маликов и режиссер Федор Бондарчук.

До этого стало известно, что причиной смерти Олейникова мог стать оторвавшийся тромб. Режиссер ушел из жизни внезапно для всего окружения. Позже дочь покойного Дарья рассказала, что точную причину смерти удастся установить после вскрытия.