Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым

Лариса Долина пришла на церемонию прощания с режиссером Александром Олейниковым, передает корреспондент NEWS ru. Певица появилась на публике в очках и без макияжа. Прощание с режиссером проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.

Также на церемонию пришли генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, Петр Толстой и другие. Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище.

В окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сообщил, что Долина сейчас переживает спад популярности и находится на закате своей карьеры. По его словам, основной причиной могло стать изменение восприятия артистки публикой — ее считают токсичной. Из-за этого существенно снизился спрос на ее выступления, объяснил критик.