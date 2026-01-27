Продюсер дал неутешительный прогноз по карьере Долиной

Певица Лариса Долина переживает спад популярности и сейчас находится на закате своей карьеры, предположил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, основной причиной могло стать изменение восприятия артистки публикой, из-за чего существенно снизился спрос на ее выступления.

Спрос на Долину упал, так как она могла стать токсичной артисткой. Очень многие не разделяют ее взгляды и действия. Именно творчество Долиной сейчас ушло на второй план. Прежде всего, люди смотрят на отношение артиста к зрителю. Певица теперь не собирает тысячники, а работает по небольшим залам и клубам. В сборных концертах ее тоже не особо ждут, провожают угугуканьем. Можно сказать, что данный артист находится на закате своей карьеры, — пояснил Рудченко.

Ранее сообщалось, что Долина собрала 44% от возможных зрителей на свой первый московский концерт в 2026 году. Мероприятие пройдет 27 января в столичном баре Petter. Выступление артистки с ее коллективом продлится чуть более часа. При этом блюда и напитки из меню не включены в цену входного билета и оплачиваются гостями отдельно.