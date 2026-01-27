Стало известно, сколько людей купили билеты на концерт Долиной в Москве На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 44% от всех билетов

Певица Лариса Долина собрала 44% от возможных зрителей на свой первый московский концерт в 2026 году, передает РИА Новости. Мероприятие пройдет 27 января в столичном баре Petter.

Отмечается, что выступление артистки с ее коллективом продлится чуть более часа. При этом блюда и напитки из меню не включены в цену входного билета и оплачиваются гостями отдельно.

Несмотря на то, что зал площадки рассчитан на 91 место, к утру перед концертом доступными оставались 51 билет. Стоимость оставшихся мест варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.

Ранее руководитель Института психологии человека клинический психолог, профайлер Светлана Грунина в беседе с NEWS.ru заявила: при записи видеообращения к жителям Домодедово Долина испытывала страх и презрение. Она считает, что сама по себе ситуация публичного обращения к зрителям для артистки является стрессовой и это также заметно по ее поведению.

До этого сообщалось, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока Лурье ждала ключи от квартиры. По информации источника, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive. По словам соседей по отелю, певица была общительной и приветливой, легко шла на разговоры и передавала приветы родным.