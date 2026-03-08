Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях

Режиссер Жора Крыжовников, объявивший о работе над продолжением сериала «Слово пацана», столкнулся с волной негатива в соцсетях — об этом стало известно во время шоу Dreamcast. Постановщик признался, что его поразило количество грубости от анонимных пользователей.

Я очень удивился, что столько анонимного хамства. Для меня это был шок. Я не нашел этому никаких оправданий. Для себя сформулировал: все мы можем быть хейтерами, если ты один раз не сдержался и написал негативный комментарий, <...> но если ты тролль, то ты урод, — поделился режиссер.

При этом Крыжовников подчеркнул, что не следит за соцсетями постоянно и возвращается туда только ради отзывов на новые проекты. По его словам, важно наполнять себя книгами, а не отравляться дешевой информацией из интернета. Справляться со стрессом и сохранять баланс режиссеру помогает регулярная терапия. Он назвал ее частью психологической гигиены, которая нужна, чтобы не тратить энергию на негатив и оставаться стабильным.

Ранее Крыжовников заявил, что главная проблема российского кино — в процветании непрофессионалов и «лодырей». По его словам, некоторые кинокомпании выпускают фильмы, снятые «тяп-ляп», без участия режиссера, но получают хорошую кассу, что позволяет бездарным специалистам оставаться в индустрии.