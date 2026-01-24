«Ждем вскрытия»: дочь Олейникова о причинах смерти Дочь Олейникова заявила, что причина смерти отца пока не известна

Причина смерти режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова пока остается неизвестной, сообщила РИА Новости его дочь Дарья. По ее словам, сейчас родственники ожидают вскрытия.

Причина еще не известна, ждем вскрытия, — заявила Дарья.

Ранее сын режиссера Максим сообщил, что его похороны состоятся во вторник, 27 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Олейников скончался на 61-м году жизни 24 января.

До этого в окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. В разные годы вел программы «Мое кино», «Мои новости», «Моя звезда» и другие на ТВ-6. Затем возглавлял программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия», был соведущим шоу «Вечерний Ургант» в третьем сезоне передачи.

Также стало известно о смерти музыкального эксперта, продюсера, педагога по вокалу и редактора шоу «Голос» Инны Радаевой. Ей было 57 лет. Причины смерти не раскрывались. Она работала консультантом и редактором на программах «Голос», «Голос.Дети», «Битва талантов» и фестивале «Новая волна».