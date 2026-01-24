Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 14:36

«Ждем вскрытия»: дочь Олейникова о причинах смерти

Дочь Олейникова заявила, что причина смерти отца пока не известна

Александр Олейников Александр Олейников Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Причина смерти режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова пока остается неизвестной, сообщила РИА Новости его дочь Дарья. По ее словам, сейчас родственники ожидают вскрытия.

Причина еще не известна, ждем вскрытия, — заявила Дарья.

Ранее сын режиссера Максим сообщил, что его похороны состоятся во вторник, 27 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Олейников скончался на 61-м году жизни 24 января.

До этого в окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. В разные годы вел программы «Мое кино», «Мои новости», «Моя звезда» и другие на ТВ-6. Затем возглавлял программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия», был соведущим шоу «Вечерний Ургант» в третьем сезоне передачи.

Также стало известно о смерти музыкального эксперта, продюсера, педагога по вокалу и редактора шоу «Голос» Инны Радаевой. Ей было 57 лет. Причины смерти не раскрывались. Она работала консультантом и редактором на программах «Голос», «Голос.Дети», «Битва талантов» и фестивале «Новая волна».

дети
смерти
режиссеры
вскрытие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Абу-Даби завершились переговоры с участием российской делегации
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.