Названы дата и место прощания с Олейниковым Александра Олейникова похоронят 27 января на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны продюсера и телеведущего Александра Олейникова состоятся во вторник, 27 января, на Троекуровском кладбище в Москве, рассказал ТАСС его сын Максим. Режиссер скончался на 61-м году жизни 24 января.

Скорее всего, [похороны] будут на Троекуровском кладбище, во вторник, 27 января, — сказал он.

В окружении продюсера рассказали, что причиной мог стать оторвавшийся тромб. Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

