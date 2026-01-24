Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 09:50

Садальский раскрыл шокирующие обстоятельства жизни Торшиной перед смертью

Садальский: незадолго до смерти Торшина стала жертвой мошенников

Стас Садальский Стас Садальский Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Незадолго до смерти актриса Елена Торшина стала жертвой мошенников, рассказал ее коллега по цеху Станислав Садальский в LiveJournal. Артистке, известной по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Между нами, девочками» был 61 год.

Последнее время все не ладилось у нее, умерли родители, потом мошенники кинули на деньги с продажей дачи, причем у нее родной брат — юрист, я спрашивал, почему к нему за помощью не обратилась, она говорит — боялась, — написал Садальский.

Причины смерти Торшиной не раскрываются. Дату и место прощания с ней объявят позже.

Ранее стало известно о смерти бас-гитариста легендарной немецкой группы Scorpions Фрэнсиса Бухгольца. Причиной стало онкологическое заболевание. Дата и место прощания пока неизвестны. Бухгольц был участником Scorpions с 1973 по 1992 год.

Накануне в Риме простились с итальянском модельером, основателем модного дома Valentino Валентино Гаравани. Церемония состоялась в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Там были замечены экс-главред журнала Vogue Анна Винтур, актриса Энн Хэтэуэй и другие.

актрисы
смерти
культура
Станислав Садальский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Основатель нацбатальона «Азов» рвется в высшие эшелоны на Украине
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов
Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания
Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными
Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали
Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды
Двойной взрыв колоссальных масштабов произошел на Солнце
Звезде сериала «Солдаты» понадобилась помощь медиков
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Иран предупредил о риске войны при одном условии
Конфискованный у спонсора ВСУ спиртзавод решили приватизировать
На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью
Китай увеличил закупки золота из России
Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков
Расчет платы за воду не по счетчикам изменится
Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.