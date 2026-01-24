Садальский раскрыл шокирующие обстоятельства жизни Торшиной перед смертью

Незадолго до смерти актриса Елена Торшина стала жертвой мошенников, рассказал ее коллега по цеху Станислав Садальский в LiveJournal. Артистке, известной по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Между нами, девочками» был 61 год.

Последнее время все не ладилось у нее, умерли родители, потом мошенники кинули на деньги с продажей дачи, причем у нее родной брат — юрист, я спрашивал, почему к нему за помощью не обратилась, она говорит — боялась, — написал Садальский.

Причины смерти Торшиной не раскрываются. Дату и место прощания с ней объявят позже.

Ранее стало известно о смерти бас-гитариста легендарной немецкой группы Scorpions Фрэнсиса Бухгольца. Причиной стало онкологическое заболевание. Дата и место прощания пока неизвестны. Бухгольц был участником Scorpions с 1973 по 1992 год.

Накануне в Риме простились с итальянском модельером, основателем модного дома Valentino Валентино Гаравани. Церемония состоялась в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Там были замечены экс-главред журнала Vogue Анна Винтур, актриса Энн Хэтэуэй и другие.