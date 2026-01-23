Водянова, Винтур и Хэтэуэй простились с модельером Валентино Гаравани Участие в церемонии прощания с Валентино Гаравани приняли 10 тыс. человек

В Риме прошли похороны итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани. Церемония прощания состоялась в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, передает издание Today. Участие в ней приняли 10 тыс. человек, в числе которых — главный амбассадор итальянского модного дома Versace Донателла Версаче, экс-главред журнала Vogue Анна Винтур, актриса Энн Хэтэуэй и другие.

При входе в базилику было множество цветочных венков, среди них выделялся один, полностью красный, от Клаудии Шиффер. Гаравани похоронят в часовне семьи на кладбище Фламинио в Прима Порта.

Тем временем стало известно о смерти бас-гитариста легендарной немецкой группы Scorpions Фрэнсиса Бухгольца. Причиной стало онкологическое заболевание. Дата и место прощания пока неизвестны. Бухгольц был участником Scorpions с 1973 по 1992 год.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что Гаравани создавал минималистичные и изысканные наряды, подчеркивающие женственность. По его словам, дизайнер никогда не следовал сиюминутным трендам, а сосредоточивался на подчеркивании достоинств самой женщины.