23 января 2026 в 17:24

Водянова, Винтур и Хэтэуэй простились с модельером Валентино Гаравани

Участие в церемонии прощания с Валентино Гаравани приняли 10 тыс. человек

Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в Риме Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в Риме Фото: Fondazione Garavani Giammetti Pr/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Риме прошли похороны итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани. Церемония прощания состоялась в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, передает издание Today. Участие в ней приняли 10 тыс. человек, в числе которых — главный амбассадор итальянского модного дома Versace Донателла Версаче, экс-главред журнала Vogue Анна Винтур, актриса Энн Хэтэуэй и другие.

При входе в базилику было множество цветочных венков, среди них выделялся один, полностью красный, от Клаудии Шиффер. Гаравани похоронят в часовне семьи на кладбище Фламинио в Прима Порта.

Тем временем стало известно о смерти бас-гитариста легендарной немецкой группы Scorpions Фрэнсиса Бухгольца. Причиной стало онкологическое заболевание. Дата и место прощания пока неизвестны. Бухгольц был участником Scorpions с 1973 по 1992 год.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что Гаравани создавал минималистичные и изысканные наряды, подчеркивающие женственность. По его словам, дизайнер никогда не следовал сиюминутным трендам, а сосредоточивался на подчеркивании достоинств самой женщины.

культура
Рим
Италия
похороны
