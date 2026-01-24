Стало известно, как умер Олейников РИА Новости: режиссер Олейников умер в машине скорой помощи по пути в больницу

Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. По его словам, телеведущему стало плохо ранним утром в субботу, 24 января.

Не было установлено еще причины [смерти], это произошло в пять утра. Скорее всего, это обычные клинические моменты. Человеку в пять утра стало плохо, и в скорой помощи он умер, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что похороны Александра Олейникова состоятся во вторник, 27 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Режиссер скончался на 61-м году жизни. В окружении продюсера рассказали, что причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

Накануне в Риме простились с итальянском модельером, основателем модного дома Valentino Валентино Гаравани. Церемония состоялась в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Там были замечены экс-главред журнала Vogue Анна Винтур, актриса Энн Хэтэуэй и другие.