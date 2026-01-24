Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 14:46

Стало известно, как умер Олейников

РИА Новости: режиссер Олейников умер в машине скорой помощи по пути в больницу

Александр Олейников Александр Олейников Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. По его словам, телеведущему стало плохо ранним утром в субботу, 24 января.

Не было установлено еще причины [смерти], это произошло в пять утра. Скорее всего, это обычные клинические моменты. Человеку в пять утра стало плохо, и в скорой помощи он умер, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что похороны Александра Олейникова состоятся во вторник, 27 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Режиссер скончался на 61-м году жизни. В окружении продюсера рассказали, что причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

Накануне в Риме простились с итальянском модельером, основателем модного дома Valentino Валентино Гаравани. Церемония состоялась в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Там были замечены экс-главред журнала Vogue Анна Винтур, актриса Энн Хэтэуэй и другие.

Россия
режиссеры
смерти
скорая помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Стало известно, как умер Олейников
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.