Пожар на заводе Volkswagen в Калуге 28 января: жертвы, будет ли работать

Бывший завод Volkswagen вспыхнул в Калуге 28 января. Что там сейчас происходит, много ли жертв и пострадавших, удалось ли потушить пожар, будет ли работать?

Что за пожар произошел в Калуге, причины

28 января региональное управление МЧС сообщило о крупномасштабном пожаре на улице Автомобильной в Калуге. По данным спасателей, сообщение о ЧП поступило в 11:55.

Пожар произошел на бывшем автомобильном заводе Volkswagen. Сейчас там собирают машины российского бренда TENET. Площадь пожара быстро достигла примерно 4000 кв. м.

«Российский Chery — все», — сокрушаются в соцсетях.

Источники СМИ сообщили, что пожар начался с возгорания пластика в кузовном цеху автозавода. Далее огонь распространился на пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания. Telegram-канал Baza уточнил, что возгорание произошло при утилизации пенопласта в одном из цехов завода, который сейчас принадлежит компании AGR Automotive.

В 12:59 Mash сообщил, что возгорание полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших не было: спасатели оперативно эвакуировали сотрудников из горящих цехов, машины и работники не пострадали.

«Компанию два года не проверяли на соблюдение правил пожарной безопасности. Последняя такая проверка проходила на предприятии в 2024 году и не нашла никаких нарушений. МЧС проводило свою профилактику в том же 2024-м», — отмечает Mash.

Кому принадлежит автомобильный завод в Калуге, что за машины там собирают

Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году. Сначала он занимался крупноузловой сборкой, а позже перешел на полный цикл производства. В 2022 году после начала СВО завод приостановил работу, но до 2023 года калужским заводом Volkswagen владела «Фольксваген Груп Рус», его производственные мощности выпускали до 225 тыс. автомобилей в год (Volkwagen и Skoda).

Как пишет Autonews, в 2023 году заводские мощности передали компании «Арт Финанс»; управление взяла на себя AGR Automotive Group (бывшая «Фольксваген Груп Рус»). В январе 2024 года производство перезапустили. Там начали производство полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET, который был создан китайской автокомпанией Defetoo. Изначально предполагалось, что компания является «дочкой» китайского автогиганта Chery, однако в Defetoo это отрицают.

Сборка автомобилей «Фольксваген» на конвейере завода Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

В феврале Defetoo и AGR подписали соглашение о технологическом партнерстве для производства в Калуге автомобилей TENET.

«В этом году у нас на предприятии, бывшем Volkswagen, будет выпущено уже более 110 тыс. автомобилей», — пообещал губернатор Калужской области Владислав Шапша президенту Владимиру Путину.

К серийной сборке завод приступил в августе 2025 года. Замгубернатора Владимир Попов обещал, что до конца года в Калуге выпустят 27 тыс. автомобилей. Что теперь будет с этими планами после масштабного пожара, на текущий момент неизвестно, как и то, продолжит ли работать завод после пожара.

