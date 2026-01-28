Крупный пожар вспыхнул на бывшем заводе Volkswagen

Мощный пожар начался на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге, передает Telegram-канал Mash. Его площадь составляет около 4 тыс. квадратных метров. Информации о возможных пострадавших пока нет.

По предварительной информации, возгорание началось с пластика в кузовном цеху. Далее огонь распространился на пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания.

