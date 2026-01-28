Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 12:37

Крупный пожар вспыхнул на бывшем заводе Volkswagen

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мощный пожар начался на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге, передает Telegram-канал Mash. Его площадь составляет около 4 тыс. квадратных метров. Информации о возможных пострадавших пока нет.

По предварительной информации, возгорание началось с пластика в кузовном цеху. Далее огонь распространился на пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания.

Ранее сообщалось, что в Минусинске погиб 12-летний мальчик-инвалид при пожаре в одноэтажном брусовом жилом доме. Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю, трагический инцидент произошел на улице Пугачева, специалисты тушили возгорание на площади 60 квадратных метров. При этом мать мальчика, пытавшаяся вытащить его из огня, попала в больницу.

Также стало известно, что в Воронежской области загорелись нефтепродукты при падении сбитых украинских беспилотников. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано. Губернатор поблагодарил пожарных за самоотверженную и эффективную борьбу с огнем.

